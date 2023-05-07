ضبط أكثر من 25 كيلو جرام من “الحشيش” أثناء تفتيش سيارات مستوردة بميناء الخمس

تمكنت قوة العمليات المشتركة، مساء أمس الأحد، من ضبط ما يزيد على 25 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش أثناء عمليات التفتيش للسيارات المستوردة إلى البلاد عبر ميناء الخمس البحري مساء يوم السبت.

وأشارت القوة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن عملية الضبط جرت بالتعاون مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري ومكتب مكافحة التهريب والمخدرات بجمرك ميناء الخمس البحري ومركز شرطة منفذ ميناء الخمس البحري رفقة الأجهزة الضبطية العاملة بالميناء.

كما لفتت قوة العمليات المشتركة إلى أن هذه العملية جاءت في إطار استمرار محاربة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وضمن أعمالها الروتينية في مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأكدت أن عملية التفتيش وضبط الكمية جرت تحت إشراف النيابة المختصة والتي بدورها باشرت على الفور إتمام الإجراءات القانونية حيال الكمية المضبوطة..