أوحيدة: هناك دول تريد أن تحكم ليبيا ولا تريد انتخابات رئاسية

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة:” هناك دول تريد بقاء مجلس النواب لأنه يمكن شراؤه، وهناك دول تريد أن تحكم ليبيا ولا تريد انتخابات رئاسية بل سلطة هشة منبثة عن مجلس نواب يمكن شراؤه كما حدث في عدة مرات”.

وأضاف أوحيدة، في تصريحات صحفية، أن الأمور الإجرائية ليست مشكلة بالنسبة لإجراء الانتخابات وستكون هناك خيارات بديلة حال تعثر هذه الإجراءات”.

وتابع:” سيتم إنجاز كافة الأمور الإجرائية حتى ولو باللجنة رفيعة المستوى أو بأي طريقة أخرى”.

ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث هناك من يعملون بكل ما أوتوا من قوة لعرقلة وتعطيل هذه الانتخابات”.

واختتم أوحيدة، قائلا:” مشمئز من بقاء هذه الوجوه من 2011 إلى يومنا هذا وهذه جريمة حيث من المفترض أن نتخلص منهم، وكلنا نريد التخلص من هذا الواقع لكن علينا أن نعمل جميعًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.