أم العز الفارسي تعلق على فرض إجراءات تقيد سفر الليبيات للخارج

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي على إجراء تعبئة نموذج سفر المرأة بمفردها، الذي فرضه جهاز الأمن الداخلي، مؤكدةً أنه يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية والحقوق المدنية التي تكفلها كل التشريعات.

وأضافت في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء ينبئ بعودة القبضة الأمنية التي تهدد استقرار المواطن بدلا عن حمايته وهو استمرار للخطاب المتشدد”.

وأشارت إلى أن “الأشد مرارة أن يلاقي الإجراء كل هذا الصمت من النافذات من وزيرات ووكيلات وبرلمانيات، وكأن الإجراء ضد فئة معينة من النساء”.

ونوهت الفارسي إلى إن “هذا الإجراء يأتي في إطار حملات التضييق على نشطاء المجتمع المدني الذي تمثل المرأة النسبة الأكبر من العاملين عليه”.