اقعيم: على الأجهزة الأمنية تحمُلّ مسؤولية تأمين الشركات العاملة بمشروعات النهضة العمرانية

خاطب وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان “فرج اقعيم”، رؤساء الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لوزارة الداخلية بتأمين الشركات التي تعمل في مشروعات النهضة العمرانية.

وأشار اقعيم في بيان له تم نشره على صفحة “وكيل وزارة الداخلية” عبر موقع فيسبوك إلى أنه لوحظ ببعض المدن والمناطق عرقلة عمل الشركات المكلفة بأعمال البناء والتطوير والصيانة، وإغلاق بعض الشوارع أمامها.

وأضاف البيان أنه على جميع مدراء الجهات والهيئات والأقسام التابعة لوزارة الداخلية، بتأمين الشركات والمهندسين والمشرفين وكافة الكوادر العاملة بمشروعات النهضة العمرانية في كافة المدن. والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالعمل القائم الذي يخدم الوطن.

وشدد على أنه ممنوع تواجد الأشخاص الغير معنيين والمكلفين بمواقع العمل ومحاسبة كل من يخالف ذلك بتهمة تهديد السلامة العامة، والوقوف ضد بناء الدولة وفقا للقانون.