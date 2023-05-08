رئيس يمني أسبق: القذافي كان يرفض لقب “الرئيس”

كشف الرئيس اليمني الأسبق، علي ناصر محمد، عن مخاوف العقيد معمر القذافي من تفتيت وحدة اليمن، خلال لقاء جمعهما سنة 1993م في ليبيا.

وقال الرئيس اليمني الأسبق في تصريحات صحفية أن العقيد القذافي كان قلقًا بشأن وحدة اليمن، وقال إنها في خطر.

وأضاف ناصر “القذافي لم يستبعد احتمال أن تتقسَّم اليمن إلى أكثر من دولة، وأن دولاً تخطط لتقسيمه، مشيراً إلى إن “القذافي كان حريصًا مع الأطراف السياسية في اليمن، والوقوف على أسباب الخلافات”.

وقال ناصر أن “القذافي كان حريصًا على الحفاظ على الوحدة باعتبارها إنجازًا تاريخيًا، ليس لليمن وحدها، بل للأمة العربية كلها”، مضيفاً “ليبيا في عهد القذافي تحملت أعباء مناصرة حركات التحرر العربية والعالمية ودعمها”. حسب قوله.

واشار ناصر إلى إن “القذافي كان يرفض أن يُسمي نفسه أو يناديه أحد بلقب الرئيس”.