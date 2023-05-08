افحيمة: القول أن الانتخابات ستكون نهاية هذا العام ماهو إلا رفع لـ”سقف الآمال”

قال عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”، إن الحديث عن إمكانية إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي، بمجرد الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية هو كلام غير واقعي، ويظهر للرأي العام الليبي وكأنه ماكان ينقص لإتمام العملية الانتخابية في العام الماضي هو فقط عدم وجود التشريعات، وهذا الكلام غير صحيح.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أوضح فيها أن المشكلة الأساسية في عدم إجراء الانتخابات العام المرة الماضية، لم تكن مشكلة تشريعية بل كانت مشكلة أمنية، ومالم تتحسن الظروف الأمنية عما كانت عليه في الموعد السابق للانتخابات، سيصعب إجراء الانتخابات نهاية هذا العام.

وأضاف فحيمة أن لجنة إعداد 6+6 قائمة بدورها كما يجب، وستستطيع بالفعل تعديل مايتم التوافق عليه بين الأعضاء في مجلسي النواب والدولة، وسيتم الوصول إلى صيغة موحدة في النقاط الغير خلافية، وإصدار هذه القوانين من السلطة التشريعية فور التوافق.

وتابع فحيمة قوله ” القول أن الانتخابات ستكون نهاية هذا العام ماهو إلا رفع لسقف الآمال والتطلعات والطموح، وهو أمر جيد وربما سيشكل ضغط على لجنة 6+6 لتنجز مايمكن إنجازه من التشريعات وإحالتها إلى مجلس النواب في الوقت المناسب ليتم التعاطي معها وفقا للتشريعات الليبية إصدارها بالشكل الصحيح.