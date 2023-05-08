عضو بدار الإفتاء: هذا شرطنا للتهدئة مع “المداخلة”

أكد عضو مركز بحوث دار الإفتاء، عبد الباسط غويلة، أن شرطنا للتهدئة مع المداخلة، أن يتوبوا إلى الله، لأن أصولهم تُخالف أهل السنة.

واضاف غويلة في مقطع مرئي “على المداخلة الاعتذار لكل علماء الأمة منذ بدأوا في السب والشتم واللعن فيهم، ومن كل الجماعات الإسلامية الذين أسموهم بالخوارج وغير ذلك، مع أنهم لطفاء جدًا مع الحكام الذي لا يسيرون بشرع الله”، حسب وصفه.

وقال غويلة أن “المداخلة فيهم جزء من فكرة الرافضة، فهؤلاء يسبون ورثة الأنبياء وهم العلماء”، مضيفاً “هؤلاء وقفوا مع حفتر وأسموه “ولي أمر”، وعليهم الاعتذار من العلماء الليبيين الأموات والأحياء”.

وشدد غويلة “هؤلاء يسقطون المرجعية السُنية بسبهم وشتهم للعلماء، وهم سبب التنصير في بلادنا بسبب إسقاطهم أي مرجعية دينية للشباب”.