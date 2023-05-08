استهلاك الغاز المحلي في ليبيا يصل لـ 718 مليون قدم مكعب خلال 24 ساعة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ 718 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك”، أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 556 مليون قدم مكعب، واستهلاك المؤسسة الوطنية للنفط وصل إلى 135 مليون قدم مكعب.

وأشارت المؤسسة إلى أن مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى استهلكت 22 مليون قدم مكعب، فيما بلغ استهلاك مصانع الأسمنت 5 ملايين قدم مكعب.

يذكر أنه ارتفع إنتاج النفط الليبي بواقع 1000 برميل يوميًا، اليوم الأحد، مقارنة بآخر أرقام مسجلة الأسبوع الماضي صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وبلغ إنتاج النفط الخام مليونًا و215 ألف برميل يوميًا، مقابل مليون و214 ألف برميل يوميًا الخميس الماضي.