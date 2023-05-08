ورشة عمل حول التواصل أثناء المخاطر ومشاركة النساء المجتمعية

الوطن| رصد

بدأت صباح اليوم الأحد، ورشة عمل حول “التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية للعناصر النسائية” بتنظيم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).

وتهدف الورشة الاي أقيمت في مصراتة، إلى إشراك النساء الفاعلين في المجتمع للحفاظ على الصحة العامة، وتكوين نقاط تواصل مع الجميع لانجاح حملات التوعية المجتمعية التي من شأنها أن تساعد في التصدي للأمراض، وتنفيذ الخطط المعدة للتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.