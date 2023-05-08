من انجامينا.. نورلاند يحذر من استغلال أراضي ليبيا في الصراعات الأقليمية

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالدور الذي يقوم به الرئيس التشادي محمد ديبي، في دعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد نورلاند، في تغريدة نشرها على حساب السفارة الأمريكية بتويتر، عقب لقاء جمعه بالرئيس التشادي في انجامينا، أن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيعزز الأمن الإقليمي في الأوقات الصعبة ويضمن عدم إساءة استغلال الأراضي الليبية من قبل الأطراف ذات المصلحة لتأجيج الصراع أو زرع عدم الاستقرار في المنطقة .

من جانبها أعلنت الرئاسة التشادية، أن المسؤول الأمريكي، ركز خلال لقائه الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، على دعم خارطة الطريق التي أقرتها الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت أن نورلاند كشف عن قلقه من استمرار العنف في السودان والذي قد يقوض جهود استعادة السلام في ليبيا، مشيرة إلى أن اللقاء أكد استعداد تشاد وأمريكا للعمل في تآزر من أجل عودة السلام والاستقرار في ليبيا بعد حرب دامت أكثر من عشر سنوات، كما أن استمرار الحروب في دول الجوار يؤثر سلبا على أهداف التنمية في تشاد وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.