| توقيع الدفعة السادسة لتسوية وضعيات العناصر الطبية والطبية المساعدة

|

2023/05/07 على الساعة 21:15

: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن توقيع الدفعة السادسة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالجهات التابعة لوزارة الصحة.

وأفادت الوزارة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، قد وقع الدفعة، ظهر اليوم، بحضور رئيس لجنة تسوية المرتبات ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة الموارد البشرية وممثلين عن حراك العناصر الطبية والطبية المساعدة المطالب بتسوية الدرجات الوظيفية لموظفي القطاع.

وأضافت الوزارة أنه “سيتم تسليم هذه القرارات للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة”.

وتابعت الوزارة أن “ذلك يأتي ذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية بعد تنفيذ جدول المرتبات الموحد دون أن تتم تسوية مرتبات العاملين بقطاع الصحة”.



