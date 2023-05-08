الصحة الليبية تستلم 10 آلاف كيس دم “ثلاثي” لتغذية المراكز الطبية

الوطن| رصد

استلمت اللجنة الفنية لمصارف الدم، بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، 10 آلاف كيس دم ثلاثي (خلايا دم، بلازما، صفائح دم) المستخدمة في حالات الطوارئ والعمليات الجراحية الدقيقة والكبرى، مخصصة فقط لمراكز الدم المركزي، لتتمكن من تقديم خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة.

بدوره أكد رئيس اللجنة الفنية لمصارف الدم بالوزارة، الدكتور، رمزي الأمين، أن المصرف سيتولى مهمة تغذية المراكز الطبية والمستشفيات بأكياس الدم، وسيباشر بتوزيعها حسب القدرة الاستيعابية لكل مستشفى، لتغطية العجز القائم بسبب نقصها وعدم توفرها بالسوق المحلية.

وأوضح أن المصرف سيوزعها على مخازن مصارف الدم المركزية بالمنطقة الشرقية، في المركزي بنغازي، وطبرق المركزي، والمرج المركزي، والبيضاء المركزي، لتقوم بدورها بتغطية المراكز الطبية والمستشفيات بتوفير احتياجاتها من مخزون الدم.

وكان مصرف الدم المركزي بنغازي قد تسلم في وقت سابق، 20 ألف كيس دم ثلاثي، ليبلغ إجمالي عدد الأكياس المُستلمة حتى الآن 35 ألف كيس دم مخصصة فقط لمراكز الدم المركزية لتتمكن من تقديم خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة.