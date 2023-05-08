باشاغا ونائبيه يلتقون موظفي ديوان المنطقة الجنوبية ومهندسي الحكومة في المنطقة

الوطن|رصد

اجتمع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، رفقة نائبيه سالم الزادمة وعلي القطراني، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، وبحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور مع عدد من موظفي ديوان المنطقة الجنوبية وعدد من مهندسي ومشرفي مشاريع الحكومة الليبية في المنطقة الجنوبية.

واستمع باشاغا خلال اللقاء إلى شرح من قبل الحاضرين لأبرز وأهم المشاكل والمختنقات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية والتي تعمل الحكومة على حصرها لتضمينها ضمن مشاريع تنمية وطن خصوصًا التي تخص حياة المواطنين.

وأكد رئيس الحكومة الليبية خلال اللقاء أنه يولي الجنوب هو وكل أعضاء الحكومة اهتمامًا خاصًا، لافتًا إلى أنه سيعمل بالمستطاع على دعم المنطقة وإظهار تغيير واضحة بها.