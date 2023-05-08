“بحضور بن قدارة”.. عقد الاجتماع الأول للجنة التسييرية لمشروع مصفاة الجنوب

الوطن|رصد

عقد اليوم الأحد الاجتماع الأول للجنة التسييرية لمشروع مصفاة الجنوب بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وعضوي مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط خليفة عبد الصادق ومسعود موسى“، ورئيس وعضو لجنة الإدارة بشركة زلاف ليبيا.

وخصص الاجتماع لمناقشة آخر التطورات بالمشروع واتخاذ الإجراءات لتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجه تنفيذه.

وقدّم خلال الاجتماع عرض مرئي عن المشروع متضمنًا نسبة الإنجاز التي وصلت إليها الشركة والمقترحات التي من شأنها المساعدة على سرعة التنفيذ.

واختتم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد لإتمام المشروع حسب المدة المحددة لذلك، مؤكدًا على ضرورة مساهمة شركة زلاف في برامج التنمية المكانية والاهتمام بالمناطق المجاورة للمصفاة.

تجدر الاشارة إلى أن شركة زلاف وقعت عقد مشروع إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف شركة (هاني ويل– يو أو بي) الأميركي في 8 مارس من هذا العام.