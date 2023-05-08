الدبيبة يؤكد على ضرورة استمرار التعاون بين إيطاليا والمؤسسات الليبية

الوطن|رصد

استقبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، السفير الايطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو، بمناسبة انتهاء مهمته التي طالت لمدة عشر سنوات.

وأشاد الدبيبة باستمرار البعثة في العمل من ليبيا دون انقطاع خلال السنوات الماضية، مؤكدًا على أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية، خاصة في مجال مواصلة عودة الشركات الإيطالية لليبيا، وبدء التحضيرات لملتقى الشراكة الليبية الإيطالية، وتسريع عودة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجههما في ملف الهجرة غير الشرعية.