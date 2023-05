خلال توديعه السفير الإيطالي.. الدبيبة يؤكد على أهمية فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على أهمية تسريع عودة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقباله، السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، بمناسبة انتهاء مهمته التي استمرت لمدة 10 سنوات.

وأشاد الدبيبة باستمرار عمل البعثة الإيطالية في البلاد، دون انقطاع خلال السنوات الماضية، مشددا على أهمية استمرار التعاون بين البلدين.

وأشار الدبيبة إلى ضرورة مواصلة عودة الشركات الإيطالية للعمل في البلاد، وبدء التحضيرات لملتقى الشراكة الليبية الإيطالية،

وبحث الدبيبة وبوتشينو التطورات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه البلدين خاصة في ملف الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن السلطات الإيطالية طرحت اسم الدبلوماسي الإيطالي “جيانلوكا ألبيريني” لتعيينه سفيرا في ليبيا خلفا للسفير الحالي “جوزيبي بوتشينو”.

المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية

