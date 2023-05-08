دبيبة يؤكد على أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي، في مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بمناسبة انتهاء مهمته في ليبيا التي طالت عشر سنوات.

وأكد دبيبة خلال اللقاء، على أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية، خاصة في مجال مواصلة عودة الشركات الإيطالية لليبيا، مشددًا على ضرورة بدء التحضيرات لملتقى الشراكة «الليبية – الإيطالية»، وتسريع عودة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وأشاد دبيبة خلال لقائه مع السفير جوزيبي بوتشينو باستمرار البعثة الدبلوماسية الإيطالية في العمل من ليبيا دون انقطاع خلال السنوات الماضية.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجههما في ملف الهجرة غير الشرعية.