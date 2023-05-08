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بلدي المرج يحمل “محمد إسماعيل” مسؤولية تكدس القمامة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

حمل المجلس التسييري لبلدية المرج، مسؤولية تكدس القمامة، إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة “محمد إسماعيل”، وأخلت مسؤوليتها من تكدس القملمة لعدم موافاتها باحتياجات الشركة.

المجلس التسييري وفي كتاب موجه لرئيس مجلس إدارة الشكة العامة لخدمات النظافة، أكد مطالبته المتكررة بكافة الاحتيجات لاستمرار العمل وعدم توقفه، مؤكدا أن رئيس مجلس إدارة الشركة لم يحل أي احتياجات من شهر يناير 2023 إلى اليوم.

وتابع المجلس في كتابه أن “أي تأخير في أعمال نقل المتساقط اليومي له تأثير على الصحة والنظافة العامة داخل نطاق البلدية”

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الوطن الليبية

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