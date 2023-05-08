أجواء طقس متقلبة على غرب ليبيا وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم في الساعة

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، مناطق غرب ليبيا ستتأثر منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح من القطاع الجنوبي نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا.

وأضاف المركز، أن الرياح قد تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقة مع ارتفاع في درجات الحرارة نهار اليوم.

وذكر، أن الرياح تتحول تدريجيًا من آخر مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة، وذلك بسبب دخول جبهة هوائية باردة مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأمطار جيدة يوم الغد إلى غزيرة أحيانا تصحبها خلايا رعدية، مما تسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، التي من المتوقع أن تكون أقل من معدلاتها.