رياح جنوبية قوية على شمال غرب ليبيا ومعتدلة في الشرق

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تتأثر مناطق غرب ليبيا، اليوم الإثنين، بمنخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع بحسب الأرصاد أن تصل سرعة الرياح إلى 60 كم في الساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقة مع ارتفاع في درجات الحرارة نهار اليوم.

وقالت الأرصاد، إن الرياح تتحول تدريجيًا من آخر مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة، وذلك بسبب دخول جبهة هوائية باردة مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

وتوقعت، أن تكون الأمطار جيدة يوم الغد إلى غزيرة أحيانا تصحبها خلايا رعدية، مما تسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، التي من المتوقع أن تكون أقل من معدلاتها.

أما في المناطق الشرقية فالرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا يوم الغد على الخليج وسهل بنغازي، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و30 وتسجل زيادة من يوم الغد خاصة على مناطق الخليج وبنغازي.