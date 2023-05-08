بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الاثنين 08 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 08 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس متقلب على مناطق غرب البلاد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة ثم إنخفاض ملحوظ يوم الغد و فرصة لسقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب تدريجياً من مساء اليوم على أغلب المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية وتكون جيدة يوم الغد على بعض المناطق الى غزيرة احيانا مما تسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى ( 60 )كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول تدريجياً من مساء اليوم شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(28-37)مْ, وتسجل انخفاض تدريجي من مساء اليوم ، ويكون ملحوظ يوم الغد حيت تسجل اقل من معدلاتها.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-30)مْ، وتسجل زيادة من يوم الغد خاصة على مناطق الخليج وبنغازي.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (35-40)مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الغد يكون ملحوظ على غدامس والحمادة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:53)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:12).