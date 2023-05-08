الحاجي: كل مسلم على صواب في دعواه لانتصار أردوغان

أعرب جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عن دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حملته الانتخابية، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

كتب قائلًا: “الإعلام الفرنسي ملخصه سعى الرئيس الإسلامي أردوغان لتحقيق حلمه بالإمبراطورية العثمانية وعشية الانتخابات يحبس العالم أنفاسه.. التعليق: الإعلام الفرنسي وماكرون يرتعدون من وصول أردوغان.. وطالما هذا الموقف الفرنسي فكل مسلم على وجه الأرض على صواب في دعواه لانتصار “أردوغان”.

وتابع قائلًا: “أعتقد تتويج تشارلز ملك على بريطانيا كانت احتفال التتويج ديني بامتياز بقواعد الكنسية 100% وعلى جيف المسلمين من ينادون بفصل الدين على الدولة ها هي بريطانيا تحرجكم.. الحقد الفرنسي على تركيا دولة مسلمة فاق متطورة فاق كل الحدود وبات مكشوف خوف فرنسا من المارد التركي” وفق تعبيره.