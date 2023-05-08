الطقس في ليبيا.. أتربة وارتفاع بدرجات الحرارة على المناطق الغربية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تتأثر مناطق غرب البلاد بطقس متقلب مع رياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، عن تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 24 و40 درجة مئوية.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، تتكاثر السحب تدريجيا من مساء اليوم على معظم المناطق، يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية وتكون جيدة غدا على بعض المناطق إلى غزيرة أحيانا مما يتسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من مساء اليوم.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل زيادة من الغد خصوصا على مناطق الخليج وبنغازي.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا يكون ملحوظا على غدامس والحمادة.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.