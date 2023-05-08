الدبيبة يؤكد على أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية، خاصة في مجال مواصلة عودة الشركات الإيطالية لليبيا، وبدء التحضيرات لملتقى الشراكة الليبية الإيطالية، وتسريع عودة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبي بوتشينو، بمناسبة انتهاء مهمته، التي طالت لمدة عشر سنوات.

وأشاد الدبيبة، بحسب مكتب رئيس حكومة الوحدة، باستمرار البعثة الإيطالية في العمل من ليبيا دون انقطاع خلال السنوات الماضية.

وأضاف المكتب، أن اللقاء تطرق إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجههما في ملف الهجرة غير الشرعية.