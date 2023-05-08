الشركسي: أردوغان سيفوز بالتزوير في مسرحية انتخابية هزلية

قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يخسر في سباق الانتخابات، لأنّه باختصار مثله مثل باقي الديكتاتوريات سيزور الانتخابات، وهذه المسرحية هي مسرحية هزلية سخيفة ليُثبت لنا هذا الذي له عشرين سنة في الحكم أنّ بلده بلد ديمقراطي، وأنّ النتائج غير مضمونة.

أضاف في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: “ستخرج لنا نسب متقاربة ليثبتوا أنّ الانتخابات نزيهة، والحقيقة أيضاً أنّه لا خلاف في التزوير بين النسب العالية والمتقاربة، هذا الرجل استغل الانقلاب ضده ليطرد خصومه السياسين من المشهد ففصل عشرات الالاف وسجن مثلهم”.

وتابع قائلًا إنّ دكتاتورية الاسلاميين لا تختلف عن غيرها، لايوجد شيئ اسمه ديمقراطية الخلافة، وفق قوله.