وزير الاقتصاد يناقش أبرز التحديات التي تواجه تمكين المرأة في ليبيا

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، اجتماعا مع مديري مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات، بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد، ومديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الاقتصاد والتجارة صباح أبوسنينة.

وناقش الحويج خلال الاجتماع، التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتذليل الإجراءات أمام المرأة لدخول سوق العمل، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال منحها رخصة حرفية داخل البيوت.

وشدد الحويج على أهمية دور مكاتب تمكين المرأة في مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وحثهم على أهمية التوجه والانخراط في القطاع الخاص.

وخلص الاجتماع بالاتفاق على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة برعاية إقامة الملتقي الأول لمكاتب دعم وتمكين المرأة لسنة 2023، وتفعيل دور الأسر المنتجة في الاقتصاد الليبي من خلال إشراكهم في المعارض المحلية والخارجية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة.