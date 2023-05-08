المركزي: ارتفاع اليورو والإسترليني.. وثبات الدولار

الوطن| رصد
ارتفع سعرا العملتين الأوروبية والبريطانية مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين مقارنة بتعاملات أمس الأحد.
وزاد سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.01 دينار مقابل 6 دنانير أمس.
في حين ثبت سعر الدولار عند 4.75 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي والريال السعودي على مستوى 1.56 دينار و1.26 دينار على التوالي، كما سجل الدرهم الإماراتي 1.29 دينار.
كما استقر اليوان الصيني والليرة التركية عند مستوى 0.24 دينار و0.68 دينار على الترتيب.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7503 د.ل
|4.7621 د.ل
|4.7384 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.2457 د.ل
|5.2588 د.ل
|5.2326 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.0112 د.ل
|6.0263 د.ل
|5.9962 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5547 د.ل
|3.5635 د.ل
|3.5458 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2219 د.ل
|3.2299 د.ل
|3.2138 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.3461 د.ل
|5.3595 د.ل
|5.3327 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4679 د.ل
|0.469 د.ل
|0.4667 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4506 د.ل
|0.4517 د.ل
|0.4495 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7041 د.ل
|0.7059 د.ل
|0.7024 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.53 د.ل
|3.54 د.ل
|3.52 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2666 د.ل
|1.2698 د.ل
|1.2635 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2936 د.ل
|1.2968 د.ل
|1.2903 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5626 د.ل
|1.5665 د.ل
|1.5587 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.352 د.ل
|0.353 د.ل
|0.351 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4756 د.ل
|0.4768 د.ل
|0.4744 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.39 د.ل
|1.39 د.ل
|1.38 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.617 د.ل
|0.617 د.ل
|0.617 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2436 د.ل
|0.2442 د.ل
|0.243 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6869 د.ل
|0.6887 د.ل
|0.6852 د.ل
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