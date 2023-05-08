وفد القيادة العامة يواصل زيارة الحقول النفطية بالمناطق الحدودية الجنوبية

أخبار ليبيا 24

واصل وفد القيادة العامة للقوات المُسلحة الليبية زيارته إلى الحقول النفطية بالمناطق الحدودية الجنوبية للوقوف على الاحتياجات والنواقص والمشاكل التي تواجه سير عمل الوحدات العسكرية المكلفة بتأمينها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، الأحد، إن الوفد برئاسة العميد صدام خليفة حفتر وصل إلى حقلي السماح والناقة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها الوفد إلى الحقول والشركات النفطية والمناطق الحدودية.

وكان الوفد قد وصل يوم السبت إلى الحقول النفطية في زلطن والواحة.

وتأتي هذه الزيارات للاطلاع على سير عمل وحدات القوات المُسلحة المكلفة بتأمين الحقول والمنشآت النفطية، وكذلك الوقوف على الاحتياجات والنواقص والمشاكل التي تواجه سير عملها.