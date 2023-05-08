ليبيا الان

مبروكة تحث موظفيها على النهوض بالثقافة والمثقفين 

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تابعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، مع مدراء الجهات التابعة للوزارة، سير عمل هذه الجهات، والمشاكل والعراقيل التي تواجهها في أداء عملها والبحث عن سبل إيجاد حلول لها.

وشدّد المشاركون حرصهم الشديد على النهوض بمؤسساتهم، واستعدادهم للعمل في ظل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بما يساهم في النهوض بالثقافة، وبنشاطات المثقفين في مختلف المجالات الأدبية والفنية والثقافية، كما أكد المشاركون ضرورة دعم القطاع الثقافي، وتعاون كُل القطاعات في المجتمع لإيصال الرسالة الفكرية والثقافية والمعرفية لشرائح المجتمع كافةً، بحسب بيانها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك