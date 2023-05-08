مبروكة تحث موظفيها على النهوض بالثقافة والمثقفين 

تابعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، مع مدراء الجهات التابعة للوزارة، سير عمل هذه الجهات، والمشاكل والعراقيل التي تواجهها في أداء عملها والبحث عن سبل إيجاد حلول لها.

وشدّد المشاركون حرصهم الشديد على النهوض بمؤسساتهم، واستعدادهم للعمل في ظل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بما يساهم في النهوض بالثقافة، وبنشاطات المثقفين في مختلف المجالات الأدبية والفنية والثقافية، كما أكد المشاركون ضرورة دعم القطاع الثقافي، وتعاون كُل القطاعات في المجتمع لإيصال الرسالة الفكرية والثقافية والمعرفية لشرائح المجتمع كافةً، بحسب بيانها.