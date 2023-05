بن قدارة يوجه بضرورة بذل المزيد من الجهد لإتمام مشروع مصفاة الجنوب حسب المدد المحددة

ليبيا – عقد اللجنة التسييرية لمشروع مصفاة الجنوب اجتماعها الأول بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة،وعضوي مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط خليفة عبد الصادق ومسعود موسى، ورئيس وعضو لجنة الإدارة بشركة زلاف ليبيا.

الاجتماع خصص بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط، لمناقشة آخر التطورات بالمشروع واتخاذ الإجراءات لتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجه تنفيذه.

وخلال الاجتماع قدم عرض مرئي عن المشروع، متضمنًا نسبة الإنجاز التي وصلت إليها الشركة والمقترحات التي من شأنها المساعدة على سرعة التنفيذ.

واختتم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط (رئيس اللجنة التسييرية) الاجتماع موجهاً بضرورة بذل المزيد من الجهد لإتمام المشروع حسب المدد المحددة لذلك.

كما أكد على ضرورة مساهمة شركة زلاف في برامج التنمية المكانية والاهتمام بالمناطق المجاورة للمصفاة.

يُشار إلى أن شركة زلاف وقعت عقد مشروع إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف شركة “هاني ويل- يو أو بي” الأميركي في الثامن من مارس من هذا العام وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط بهذا المشروع إلى رفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات والمساعدة في إحداث التنمية المكانية لمناطق الجنوب.

