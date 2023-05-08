| 6+6 تعقد اجتماعها الثاني في طرابلس وسط مطالبات بتعجيل إنجاز مهامها

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2023/05/08 على الساعة 11:50

: عقدت لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 عن مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعها الثاني أمس في ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن اللجنة ستعقد،اليوم اجتماعا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك في إطار مهامها المنوطة بها. فيما عقد الاجتماع الأول لـ6+6 في 5 أبريل الماضي، بهدف بحث آليات عملها، وتحديد أسس ومنطلقات عملها، وفق ما أعلنه مجلس الدولة حينها.

وأوضح المجلس أن الاجتماع يأتي تلبية لدعاوى لجنته التي وجهتها في وقت سابق إلى نظيرتها من مجلس النواب، تمهيدا لوضع قوانين الانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية العام، وفق قوله.