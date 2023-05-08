عقدت لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 عن مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعها الثاني أمس في ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.

وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، ستعقد اللجنة اليوم اجتماعا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك في إطار مهامها المنوطة بها.

فيما عقد الاجتماع الأول لـ6+6 في 5 أبريل الماضي، بهدف بحث آليات عملها، وتحديد أسس ومنطلقات عملها، وفق ما أعلنه مجلس الدولة حينها.

كما أوضح المجلس أن الاجتماع يأتي تلبية لدعاوى لجنته التي وجهتها في وقت سابق إلى نظيرتها من مجلس النواب، تمهيدا لوضع قوانين الانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية العام، وفق قوله.

في هذا السياق، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عدة مرات عن استعدادها لدعم لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، في إطار فني ولوجستي وعبر تقديم الخبراء.

في المقابل، حث خالد المشري اللجنة على الاستعانة برأي المختصين والخبراء والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات، وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، وفق قوله.

وكان رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” قد حث أعضاء لجنة 6+6 من البرلمان، في وقت سابق، على تعجيل الاجتماع مع نظيرتها من المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى سرعة إنجاز قوانين الانتخابات، وفق قوله.

يذكر أن مجلس النواب انتخب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ84 صوتا في جلسة رسمية في 20 مارس بمقره بمدينة بنغازي.

فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية في 30 مارس، وذلك لوضع القوانين الانتخابية بالتشاور مع نظيرتها في مجلس النواب، وفق قرار صادر عنه، وسط جدل أثير داخل المجلس حول تشكيل اللجنة بالتزكية، والتصويت على اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر.

مصدر: مجلس النواب + المجلس الأعلى للدولة + بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا + ليبيا الأحرار

The post 6+6 تعقد اجتماعها الثاني في طرابلس، وسط مطالبات بتعجيل إنجاز مهامها appeared first on ليبيا الأحرار.

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