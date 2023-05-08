مؤسسة النفط الليبية تصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة

أصدر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

ووفقا لبيان أصدرته المؤسسة، فإن القرار الذي حمل رقم 91 للعام 2023، نص على أن يتولى الدكتور فؤاد علي محمد بالرحيم رئاسة اللجنة، وتضم في عضويتها كلا من مصطفى بلقاسم عون وفرج علي محمد الجعيدي وعبدالرحمن عبدالسلام حسن وميلاد عبدالله ميلاد.

كما أحال المدير المكلف لمكتب شؤون مجلس إدارة المؤسسة حسين محمد أوحيدة إلى الرئيس الجديد للجنة إدارة شركة البريقة فؤاد بالرحيم القرار الخاص بتشكيل لجنة إدارة الشركة، الصادر أمس الأحد، لوضعه قيد التنفيذ، على أن يجرى موفاته بأسماء لجنة التسليم والتسلم.