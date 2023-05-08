الحويج: منح المرأة الليبية رخصة حرفية داخل البيوت

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، بمدراء مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات، بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد ومديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الاقتصاد والتجارة صباح ابوسنينة.

تطرق الاجتماع لمناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتذليل الإجراءات أمام المرأة للدخول لسوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال منحها رخصة حرفية داخل البيوت، وشدد الوزير على اهمية دور مكاتب تمكين المرأة في مختلف القطاعات الحكومية والاكاديمية وحثهم لأهمية التوجه والانخراط في القطاع الخاص.

وقد خلص الاجتماع بالاتفاق على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة برعاية إقامة الملتقي الأول لمكاتب دعم وتمكين المرأة لسنة 2023، وتفعيل دور الأسر المنتجة في الاقتصاد الليبي من خلال إشراكهم في المعارض المحلية والخارجية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة .