الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأثنين

يؤثر منخفض جوي صحراوي اعتبارا من اليوم الأثنين، على مناطق غرب البلاد مصحوب برياح من القطاع الجنوبي نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى ( 60 )كيلو متر /الساعة.

ووفقا لتوقعات المركز الوطني للإرصاد الجوية، فأن هذا الوضع الجوي، يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقة مع إرتفاع في درجات الحرارة نهار اليوم ،تتحول الرياح تدريجيا من اخر مساء اليوم الى شمالية غربية نشطة السرعة( بسبب دخول جبهة هوائية باردة )مع تكاثر للسحب على (مناطق الشمال الغربى) يتخللها سقوط امطار خفيفة وتكون جيدة يوم الغد الى غزيرة احيانا تصحبها خلايا رعدية مما تسبب فى جريان بعض الاودية وتجمع المياه فى الاماكن المنخفضة،مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة حيت تكون اقل من معدلاتها.