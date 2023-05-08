ناصر عمار: على من يعوّل “الدبيبة” إذا خسر “أردوغان”؟

وجه آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، تساؤلاً، للدبيبة والمنفي والحداد الذين يراهنون على حزب العدالة والتنمية (أردوغان) في الانتخابات التركية المقبلة دون إثارة فرضية واقعية أو احتمال حتى لو كان ضعيفا، ماهو مصير تركيا بعد أردوغان.

وأضاف ناصر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ما هو البديل عن تركيا إذا خسر أردوغان؟ ربما هذا سؤال يطرحه الأتراك أنفسهم!, مضيفاً “إن ما يهمنا هو شكل علاقات ليبيا ومصالحها”، (في إشارة لمصير حكومة الوحدة الوطنية في حال تعرض اردوغان للخسارة في الانتخابات التركية).

وقال عمار “هل يعني ذلك بالنسبة لحكومة الغرب أن مصالحها وسياساتها ستكون يتيمة بلا ولي ولا والي ؟ هل يعني ذلك ، السقوط المدوي، هل ستسقط البقرة وتكثر السكاكين، ام أن الدبيبة له خيارات أخرى سيركن إليها!”. حسب قوله.

وأشار عمار إلى أن “القاعده تقول لا تضع كل بيضك في سلة واحدة، مضيفاً “على كل حال نحن نرجوا فوز أردوغان لأن الرجل استطاع أن ينهض بتركيا وجعل لها مكانة مرموقة بين الأمم”.