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المصراتي: «نطف أردوغان» في ليبيا دايرينها بالعين القوية «تبريح في الإعلام وتبرعات وفتاوى»

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الكاتب الصحفي محمود المصراتي، أن من أسماهم بـ«نطف أردوغان» في ليبيا يتغنون بتركيا بالعين القوية، معددا ما يفعلونه، بالقول: “تبرعات على تبريح في الإعلام على فتاوى”.

وقال المصراتي، في منشور عبر «فيسبوك»: “مرات الواحد يشوف شيء يعجبه أو حاجة يجربها في دولة ثانية، لكن يتحشم يكتبها بحسن نية بش ما حد يقولك (اطبل لدولة س و دولة ص) لذلك الواحد يسكت ويفوت”.

وأضاف “إلا نطف أردوغان في ليبيا دايرينها بالعين القوية، تبرعات على تبريح في الإعلام على فتاوى على نهار أحرف، ما أفلح صغار الناس وخلاص”.

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أردوغان الإعلام تبرعات فتاوى ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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