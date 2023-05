الشح: حفتر لن يدخل انتخابات ولن يسمح بإجراء عملية انتخابية

ليبيا – قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح إن تعقيد المشهد السياسي والعسكري مرتبط لأن القاسم مشترك بينهما، مشيراً إلى أن اللقاءات العسكرية والشعارات التي تطلق لتوحيد المؤسسة العسكرية ولم شمل الليبيين والكلام العاطفي يصطدم بنقاط مهمة وهي كيفية تقاسم الأدوار.

الشح أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن نقاط الخلاف لن يجدوا لها حل لأن كل المتفاوضين والذين يلتقون هنا وهناك عندما يدخلوا في التفاصيل يرجعوا لنقطة الصفر لأن كل منهم يريد الوصول لنفوذ ودور أكبر وهذا ما لا يريده الطرف الآخر بحسب قوله.

وأضاف: “مسألة توحيد الجيش كيف؟ المسألة تدور حول قيادته هل حفتر مستعد أن يتنازل عن قيادة الجيش وأن تكون هناك قيادة مشتركة تحت مظلة سياسية مدنية هذا كرره أكثر من مرة أنه لن يخضع لسلطة منتخبة ولماذا يعرقل الانتخابات؟ ويصر على تفصيل قوانين تسمح له بالاستمرار في مزاياه وتسمح له بالترشح، كلها اسئلة لا زلنا ندور في دائرة مفرغة، من يهرولون من المنطقة الغربية ليعقدوا اللقاءات يستبقون الأحداث ويعتقدون المشاركة في اللقاءات عبارة عن الحصول على مقعد للعب دور في المستقبل”.

كما تابع في تصريحه: “كانت هناك اجتماعات الأسبوع الماضي في دولة عربية بين أولاد حفتر ومجموعات في المنطقة الغربية وعنوانها تشكيل حكومة موحدة بين الشرق والغرب للإشراف على الانتخابات وتقاسم صفقات ولما دخلوا في التفاصيل اصطدموا بواقع أن كل طرف منهم يريد الحصول على حصة ولا يريد أن يعطيها الطرف الآخر، حفتر لازال يراوح في مكانه ويحاول اقتناص الفرص لكن مجالات المناورة قلت كثيرًا خاصة بعد تورطه في عملية السودان ومحاولة انكارها”.

وأعرب عن اختلافه مع الكثيرين ممن يعترضون على وجود “حفتر” والسماح له بالدخول للانتخابات، لافتاً إلى أنه لديه قناعة بأن حفتر لن يدخل انتخابات ولن يسمح بإجراء عملية انتخابية إلا بعد ضمان انتصاره فيها وهذا ما لا يمكن تحقيقه بحسب وجهة نظره، لذلك يضع الشروط ويريد الآخرين أن يرفضوا ترشحه أو النصوص التي تسمح وتهيئ له الدخول للعملية الانتخابية ويحاول وضع شروط تمنع الآخرين من الدخول للعملية الانتخابية وفقًا لقوله.

ورأى أن القائد العام للجيش المشير حفتر يحاول المراوغة ليستمر في الوضع الحالي حتى يصل لوضع أفضل خاصة بعد هزيمته العسكرية حسب زعمه.

الشح بيّن أن الرسائل أو ترتيب الاجتماعات ورعايتها والخروج منها ببيانات ما يفهمه الغربيين والبعثة الأممية منها أنها تمهيد للسياسيين لحلحلة بعض المسائل العالقة للوصول للانتخابات لكن المشكلة أن كل المتصارعين لن يضيعوا الفرصة للبقاء في المشهد والاستمرار في الوصول لنفوذ أكبر.

واعتبر أن مساحات المناورة انخفضت كثيراً ولم يعد هناك مجال إلا التعاطي مع كل هذه الأطروحات والمبادرات الجديدة بشكل يظهرهم وكأنهم ايجابيين ويرجعوا الأمانة لأصحابهم لكن الحقيقة مختلفة تماماً بحسب تعبيره.

كما استطرد في حديثة: “هناك مقترحات في الاجتماعات الأخيرة وما قبلها يقدمها أطراف من المنطقة الغربية لجماعة حفتر أنهم يقبلوا رئيس أركان من المنطقة الشرقية في أسماء متعددة ولكن ظناً منهم أنهم يتذاكون وأن يبتلع حفتر الطعم ويقبل مقترحهم من خلال شخصيات يقبلها هو وعنده فيها ثقة، حفتر لن يتنازل عن سلطانه ونفوذه هو وأولاده!”.

وشدد على أن واشنطن هدفها تحجيم الوجود الروسي في ليبيا ومحاولة التضييق عليه وهذا ليس خفي ولكن هناك معضلة بأن الوجود الروسي في ليبيا إن تمت مواجهته عن طريق الأطراف الليبية يجب أن يكون بشكل غير قابل للهزيمة ويكون حاسم وهذا لم تصل له ليبيا بحسب وصفه.

وفي الختام قال: “لدي قناعة أنه بوجود هذه الأسماء كلها لن تحصل انتخابات رئاسية في ليبيا، وانتخابات رئاسية لا تضمن فيها هذه الاسماء أنها سوف تصل لمبتغاها ستفشلها بطريقة أو بأخرى، وما حدث في 2021 كان أكبر دليل، مستقبل الدول لا يبنى على أشخاص لأنهم زائلون بل مستقبل الدول يبنى على المؤسسات، ولذلك يجب أن ننتهي من الأجسام الحالية التي خربت البلاد وأذكت الانقسامات وجلبت المساوئ لليبيا”.

