أصدر وزير النفط والغاز “محمد عون” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

ونص القرار على تكليف “فؤاد بالرحيم” رئيسا للمجلس الجديد، وعضوية “مصطفى بالعون، وفرج الجعيدي، وعبدالرحمن حسن، وميلاد علي”.

من جانبه، أعلن اتحاد عمال شركة البريقة لتسويق النفط مباركته قرار المؤسسة الوطنية للنفط بإعادة تشكيل لجنة إدارة الشركة.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله أعاد في مطلع عام 2020 تشكيل مجلس إدارة الشركة حيث شغل إبراهيم أبوبريدعة منصب الرئيس، وضم في عضويته “عبدالرحمن العبيدي، ومفتاح الأصقع، ومحمد أبو الحسن، وفرج علي”.

وتأسست شركة البريقة لتسويق النفط عام 1971م بعد دمج 3 شركات هي (البريقة، السدرة، الوطنية) في شركة واحدة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وقد أوكل إليها مهمة التسويق والتوزيع ونقل المنتجات النفطية والسلع المكملة لها داخل ليبيا.

المصدر: قرار عون وبن قدارة + اتحاد عمال شركة البريقة لتسويق النفط

The post عون وبن قدارة يعيدان تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة، appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار