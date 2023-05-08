أمن بنغازي: انطلاق امتحانات الترقية لضباط الصف والأفراد (صور)

الوطن| رصد
انطلقت الأحد امتحانات الترقية لضباط الصف والأفراد المُستحقين للترقية لعام 2023، وذلك بتعليمات من مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي.
وقالت مديرية أمن بنغازي إن قسم التدريب أجرى امتحانات الترقية لضباط الصف والأفراد المُستحقين للترقية لعام 2023 والذين اجتازوا الحد الأدنى الزمني المقرر لكل رتبة.
وجاء ذلك بالإشارة إلى كتاب الإدارة العامة للتدريب وبإشراف مباشر من رئيس قسم التدريب بالمديرية عميد جمعة كوشان باشر قسم التدريب، وبالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، وبحضور رئيس مكتب العلاقات بالإدارة العامة للتدريب عقيد عز الدين قنيدي.
ويتم إجراء امتحانات الترقية لضباط الصف والأفراد بهدف ترقيتهم إلى الرُتب التي تتلو رتبهم مُباشرة بعد أن يتموا مدد الخدمة.
يشار إلى أن الامتحانات ستستمر طيلة هذا الأسبوع لتشمل كافة منتسبي المديرية وفروع الإدارات العامة الواقعة في نطاق المُديرية.
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