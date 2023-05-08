ليبيا الان

المنقوش تحث مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة على بذل المزيد من الجهد ورفع معدلات الاداء

تم النشر منذُ 46 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش اليوم الأحد، اجتماعاً بمقر ديوان الوزارة مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

المنقوش حثت خلال الاجتماع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة على بذل المزيد من الجهد؛ ورفع معدلات الاداء التي تقتضي قيام الوزارة بواجباتها المناط بها في رعاية مصالح الدولة الليبية والمواطنين الليبين بالخارج.

Shares




The post المنقوش تحث مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة على بذل المزيد من الجهد ورفع معدلات الاداء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك