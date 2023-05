المنقوش تحث مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة على بذل المزيد من الجهد ورفع معدلات الاداء

ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش اليوم الأحد، اجتماعاً بمقر ديوان الوزارة مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

المنقوش حثت خلال الاجتماع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة على بذل المزيد من الجهد؛ ورفع معدلات الاداء التي تقتضي قيام الوزارة بواجباتها المناط بها في رعاية مصالح الدولة الليبية والمواطنين الليبين بالخارج.

