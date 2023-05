الدبيبة والحويج يعيدان تشكيل إدارة هيئة الاستثمار والخصخصة، فما هي اختصاصاتها؟

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” تكليف “عبدالناصر الناجح” مديرا عاما للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

ويأتي قرار وزير الاقتصاد والتجارة تكليف مدير عام جديد للهيئة، بعد إعادة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتكليف عبد العزيز الشاوش رئيسا للمجلس.

وتأسست الهيئة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة “الحكومة” رقم 89 لسنة 2009, وذلك لغرض تشجيع

رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على الاستثمار في البلاد.

وبموجب قانون التأسيس فإن الهيئة تعمل على وضع الخطط والبرامج التنفيذية في مجالات الاستثمار والتمليك، إلى جانب تنفيذ التشريعات المتعلقة بمجالات الاستثمار.

ومن ضمن مهامها استقبال طلبات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية وتحديد مدى استيفائها للشروط القانونية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية.

وقانون التأسيس نص على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون تبعيتها للجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة سابقا، “وزارة الاقتصاد والتجارة”

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

