القبض على شخص سكران هدد بقتل زوجته أمام أولادهما في بوعطني

أخبار ليبيا 24

ألقى مركز شرطة بوعطني القبض على شخص سكران قام بحجز زوجته وأطفاله داخل المنزل، وضع سكينًا على رقبة الزوجة مهددًا بقتلها.

وفي التفاصيل قالت مديرية أمن بنغازي أن القبض عليه جاء استجابة لبلاغ تقدمت به مواطنة دخلت مُسرعةً إلى المركز في ساعات الصباح الأولي وأبلغت بأن شقيقتها مُحتجزة من قبل زوجها وهو بحالة سُكر ووضع سكين على رقبتها أمام أطفالها.

وأضافت، أن الشاكية أفادت بأن الجيران حاولوا فتح باب المنزل لكن دون جدوى.

وقالت المديرية، أن رئيس المركز عميد خالد الترهوني أصدر على الفور تعليماته بانتقال أعضاء التحريات وضبط الشخص المطلوب.

وأفادت، أن بانتقال أعضاء التحريات إلى المنزل تم التعامل مع الزوج السكران وضبطه بحوزته سكين وقنينة سعة نصف لتر بها مواد مُسكرة.

وقالت المديرية، أنّه تم إيداعه بالحجز القانوني للمركز، لحين عودته لرشده تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.