عمران: ما تقوم به لجنة «6+6» إضاعة للوقت وخلط للأوراق

رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران، أن ما تقوم به لجنة «6+6» وغيرها من اللجان، مُجرد إضاعة للوقت وخلط للأوراق، بحسب تعبيرها.

وقالت عمران في تصريحات صحفية: “لن تكون هناك انتخابات لا تشريعية ولا رئاسية، والأمر يحتاج لحراك شعبي ضاغط لنبذ كل هذه الأجسام”، وفقا لحديثها.

وأضافت “الأجسام المتصدرة للمشهد الليبي والبعثة الأممية، لا يرغبون في إيجاد حل للأزمة أو إحداث أي تغيير، وما يحدث الآن هو إدارة للأزمة والتلاعب بمصير ملايين الليبيين، ولن يكون هناك توافق بين هذه الأطراف واللجان المنبثقة عنها”، على حد قولها.