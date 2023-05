الكيلاني: الوزارة أنفقت أكثر من 14 مليار دينار لمنحة الزوجة والأبناء

ليبيا – صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني، بأن الوزارة صرفت أكثر من 4 مليارات دينار على منحة الزوجة والأبناء في العام الحالي،مشيرةً إلى أنه في العام الثاني فاقت المنحة الـ 6 مليارات ونص مليون دينار، كما صُرفت خلال الربع الأول لهذا العام ما يقارب 4 مليارات.

الكيلاني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية،أشارت إلى أن منحة الزوجة والبنات غير العاملات بلغت أكثر من مليون مستهدفة، كما أن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً عن طريق المنصة التي أطلقتها الوزارة.

وأوضحت أن الوزارة أطلقت منصة الخدمات الرقمية لمنحة الزوجة والأبناء والتي ستسهل خدمات الاستفسار وتعديل البيانات، كما تم تدشين الموقع الإلكتروني للوزارة بعد التحديث والتطوير؛ لتذليل الصعوبات التي يواجهها المواطنون ولتقريب الخدمات لهم وتمكين الوزارة من تقديم الخدمات الإلكترونية منها منحة الزوجة والأبناء.

