تأجيل جلسة النطق بالحكم على مدير الاستخبارات السابق اللواء عبدالله السنوسي

قالت وسائل اعلام محلية، اليوم الاثنين ، أنه جرى تأجيل جلسة النطق بالحكم على مدير الاستخبارات في النظام السابق اللواء عبدالله السنوسي.

ووفقا لوسائل الاعلام فإنه تم تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى يوم 15 مايو الجاري بسبب عدم حضوره جلسة اليوم الإثنين.