السريري: لجنة 6+6 لم تناقش بعد شروط الترشح للرئاسة

كشف عضو لجنة صياغة القوانين 6+6 عن مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، عدم خوض اللجنة في شروط الترشح للرئاسة حتى الآن.

وأكد السريري في تصريح صحفي، أن اللجنة ما زالت تعمل على الانتخابات التشريعية أولا، وهما: مجلسا النواب والشيوخ، قبل الاتفاق بين الأعضاء على الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن جلسات اللجنة مستمرة يوميا في طرابلس، وتتواصل مع الجهات ذات العلاقة (السجل المدني، المفوضية، مصلحة الاحصاء).

وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني، أمس الأحد، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، وستعقد اليوم الاثنين اجتماعا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحسب ما نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.