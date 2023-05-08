لجنة إعداد القوانين الانتخابية تعقد اجتماعها الثاني

عقدت لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 التي تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة اجتماعها الثاني.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن اللجنة عقدت اللجنة اجتماعها الثاني اليوم الأحد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وأكد بليحق أن اللجنة ستعقد يوم غدٍ الإثنين اجتماعاً مع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السائح.

وعقدت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، بداية أبريل الماضي اجتماعها الأول بمدينة طرابلس حيث ناقشت في اجتماعها التحضيري الأول آليات عملها واجتماعاتها اللاحقة، وتحديد الأُسس التي سينطلق من خلالها عملها.

وسبق أن أختار مجلسا النواب والدولة كل على حدى ممثليهما في اللجنة المشتركة (6+6) المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، والتي أقرت ضمن مسوغات التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.