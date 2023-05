السويحلي: هيئة الأوقاف تحاول ضرب الفقه المالكي وعلماء الوطن لينشروا الأفكار المتطرفة

ليبيا – علق عبد العزيز السويحلي خطيب تابع لدار افتاء الغرياني على ما يتعرض له التعليم الديني وأهميته في محاربة “التيارات الدينية الدخيلة”، مؤكداً أن اعتماد التعليم الديني على أسس متينة وعلى مذهبية قويمة تعد من أهم الامور التي يتم من خلالها محاربة أي تيارات وافدة بالأخص إن كانت تأتي بلافتة الدين والشريعة والفقه.

السويحلي قال خلال مداخلة عبر برنامج “الرواق” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني السبت وتابعته صحيفة المرصد إن الدين هو أهم الدوافع التي يحب الانسان المسلم أن تكون لديه ويتحصن بها الدافع النفسي التوجه والفكر.

وأضاف: “من هنا تبرز الملامح أو النوازع النفسية فقد كان هناك استغلال واضح وبيّن وجلي في وقت وندرة نزوح الاعتماد الفقهي المتين في البلد. ولا شك أن من الأسباب الرئيسية تهكم الناس على علماء البلد هو غياب التعليم الديني أو الغياب الجزئي له وهذا كان له سابق ايام القذافي عندما ألغى وحارب التعليم الديني أصبح هناك هوة شاسعة بين الناس وعلمائهم وأصبح هناك اتهام بالتخلف والرجعية والتجريم لعلماء البلد، بالتالي أصبحت الفرصة مناسبة الآن لجميع أنواع ممارسة الإسقاط والتعييب على علماء البلاد”.

وشدد على أهمية دعم التعليم الديني بشكل شديد لأن التيارات الوافدة التي اتخذت فرصة الطعن في العلماء أُطلقوا من محاربة بحسب قوله، منوهاً إلى أنهم الآن يمارسون أنواع التشويه والتجريح على دار الإفتاء والأدهى والأمر أن زعيم القوم فيهم يمارس هذا الأمر من أفعال وأقوال بدليل ما تمارسه هيئة الأوقاف من هجوم وتصدي وتجريح على علماء البلد الراسخين والمعروفين والذين اشتهروا وذاع صيتهم في العلم ويحاولون ضرب الفقه المالكي وعلماء الوطن لينشروا الأفكار المتطرفة التي مجدوا فيها اشخاص وفقاً لتعبيره.

وأفاد أن الفرصة متاحة لتوجيه الطلاب والشباب للتعليم الديني موجهًا خلال حديثة رسالة لأصحاب القرار بأن يولوا هذا الملف الاهتمام الكامل.

وأكمل خلال حديثة: “لا اعتراض على تعدد المذهبية القائمة على اصولها الثابتة، ولا مانع من المذهب المالكي مع وجود الشافعي والحنفي، نتكلم عن التيارات الدينية الوافدة التي تضرب المذاهب وأصولها ونتكلم عن مشكلة التيار الديني الوافد المتطرف الذي يمجد شخوص الدين ويضرب بأصول وقواعد المذهبية عرض الحائط وهذا ما أفسد البلاد والعباد ويفترض أن يكون هناك مدارس تمثل الحصانة ضد هذه التيارات التي تضرب جميع المذاهب وليس في ليبيا فقط”.

السويحلي أردف: “مدارس التعليم الديني تحت إطار الدولة ومعاهد التعليم الديني وكلياتها التي تكون تحت عيون الدولة والتي تمثل رأس حربة ضد التيارات الدينية المتطرفة مصل العفاف والدواء في البلد وبإمكان المدارس إن استمرت ودعمت أن يكون لها الأثر البالغ في محاربة التيارات المتطرفة”.

ورأى أن قلة الدعم للتعليم الديني في ليبيا وعدم مؤازرته جعل انتشار التيارات المتطرفة الأخرى التي تدعي مسمى السلفية أنها هي الدين والحق ومن كان خارجها ليس من الفرقة الناجية وهذا الخطاب يسمعه الشباب المراهق الذي يبحث عن التدين ويسمع الحديث وراويه، منوهاً إلى أنه هنا تكمن المشكلة الحقيقية إن كانت الفتوى تخرج عن هؤلاء باسم السلفية.

واختتم مؤكدًا على ضرورة الاهتمام البالغ في ترسيخ التعليم الديني في البلاد والعودة به كما كان معتمد وله ثوابته وأصوله.

