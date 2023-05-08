ليبيا.. بلدية المرج تحمل مسؤولية تكدس القمامة إلى شركة خدمات النظافة

أصدرت بلدية المرج في ليبيا بيانا، حملت فيه مسئولية تكدس القمامة، إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة محمد إسماعيل.

قالت بلدية المرج في بيان لها: “نخلي مسئوليتنا لعدم موافاتنا باحتياجات الشركة، طالبنا الشركة العامة لخدمات النظافة مرارًا بموافاتنا بشكل عاجل وفوري بكافة احتياجاتها حتى لا يتوقف العمل”.

وأكدت أن رئيس مجلس إدارة الشركة لم يحل أي احتياجات من شهر يناير 2023 إلى اليوم.

وتابعت البلدية في بيانها: “أي تأخير في أعمال نقل المتساقط اليومي له تأثير على الصحة والنظافة العامة”.